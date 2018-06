Köln (SID) - Bei der 17. Etappe der Tour de France geht es ans Eingemachte. Binnen 183 km stehen drei legendäre Alpen-Gipfel an: Der Col de la Croix de Fer, an dem 1998 Marco Pantani den leidenden Jan Ullrich abhängte, der Télegraphe und schließlich der Galibier, mit 2642 m das Dach der diesjährigen Tour.

Ihre guten Olympia-Perspektiven für Tokio 2020 hat Finnia Wunram aufgezeigt, jetzt will die deutsche Freiwasser-Hoffnung schon bei der WM im Plattensee Medaillen gewinnen. Nach ihrem starken siebten Platz über zehn Kilometer nimmt die 21-Jährige in Balatonfüred gleich zweimal in zwei Tagen Edelmetall ins Visier, zunächst am Mittwoch über die fünf Kilometer. Noch größer ist die Medaillenchance am Donnerstag im Teamwettbewerb.

Knapp ein Jahr nach dem Tiefpunkt von Rio soll den deutschen Fechtern bei der Heim-WM der Neustart Richtung Olympia 2020 gelingen. Mit einem verjüngten Team kämpft der Deutsche Fechter-Bund in Leipzig um Medaillen. Los geht es mit der Einzel-Qualifikation im Degen und Säbel der Herren sowie dem Florett der Damen.