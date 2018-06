Leipzig (SID) - Zum Abschluss des ersten Tags der Heim-WM in Leipzig haben alle deutschen Florettfechterinnen die Qualifikation überstanden. Die ehemalige Vize-Weltmeisterin Carolin Golubytskyi sowie Anne Sauer, Leonie Ebert und Eva Hampel (alle Tauberbischofsheim) schafften den Sprung in die Hauptrunde der besten 64 am Freitag.