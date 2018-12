Washington (AFP) US-Präsident Donald Trump hat den ehemaligen Gouverneur von Utah, Jon Huntsman, als US-Botschafter in Moskau nominiert. Huntsman solle den Posten in Russland übernehmen, teilte das Weiße Haus in Washington am Dienstag (Ortszeit) mit.

