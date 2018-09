Brüssel (AFP) Die EU hat sich besorgt über die jüngste Inhaftierung von Menschenrechtlern in der Türkei gezeigt. "Wir sehen darin eine alarmierende Nachricht", sagte ein Sprecher der Behörde am Donnerstag in Brüssel. Die Fälle fügten sich in ein "zutiefst beunruhigendes Muster von Inhaftierungen einer großen Zahl von Journalisten, Menschenrechtsverteidigern und Mitgliedern der demokratischen Oppositon in der Türkei" ein. Die EU rufe "zur sofortigen Freilassung" der Betroffenen auf.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.