Frankfurt/Main (AFP) Vor der Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) sind Europas Börsen am Donnerstag optimistisch in den Handelstag gestartet. Der Dax in Frankfurt am Main öffnete 0,5 Prozent im Plus und legte kurz darauf weiterhin leicht zu. In Paris öffnete die Börse ebenfalls mit 0,5 Prozent im Plus und auch der Finanzplatz in London blickte optimistisch auf die EZB-Beratungen zur Geldpolitik.

