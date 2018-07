Paris (AFP) SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat bei einem Paris-Besuch erneut mehr Investitionen in Europa gefordert. "Wir brauchen dringend mehr Investitionen in Europa", sagt Schulz am Donnerstag bei einer Rede in der Pariser Elite-Hochschule Sciences Po. Das sei eine "absolute Priorität".

