Freiburg (SID) - Fußball-Bundesligist SC Freiburg bekommt es in der dritten Qualifikationsrunde zur Europa League mit dem slowenischen Erstligisten NK Domzale zu tun. Der Klub aus der Nähe der Hauptstadt Ljubljana bezwang im Rückspiel der zweiten Runde Valur Reykjavik mit 3:2 (1:2), nachdem er bereits das Hinspiel in Island mit 2:1 für sich entschieden hatte.

Das Hinspiel gegen die Breisgauer findet am 27. Juli (21.00 Uhr) im Freiburger Schwarzwald-Stadion statt. Das Rückspiel wird am 3. August in Lubljana ausgetragen.