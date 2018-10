Rottach-Egern (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach ist bei seinen "Mammut-Tag" mit zwei Testspielen zur Vorbereitung auf die neue Saison sieglos geblieben. Gegen den vom Ex-Borussen-Coach Lucien Favre traininerten OGC Nizza verloren die Fohlen in Rottach-Egern mit 1:2 (0:0).

Thorgan Hazard brachte das Team von Trainer Dieter Hecking in Führung (61.), Alassane Pléa (79.) und Adrien Tamez (87.) drehten jedoch die Partie für die Südfranzosen.

Bereits am Mittag waren die Gladbacher im Test gegen den englischen Zweitligisten Leeds United nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Luke Ayling war bereits in der zweiten Minute für den Ex-Meister von der Insel zum 1:0 erfolgreich. Patrick Herrmann (47.) traf per direkt verwandeltem Freistoß zum Ausgleich.