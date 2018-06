Beirut (AFP) Islamistische Rebellen haben nach Angaben von Aktivisten am Mittwoch mindestens 28 Regierungssoldaten in der syrischen Region Ost-Ghuta getötet. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte teilte am Donnerstag mit, die Rebellen hätten aus dem Hinterhalt angegriffen, als die Soldaten in die Stadt Al-Rihan vorrücken wollten. Nach Angaben des Leiters der Beobachtungsstelle, Rami Abdel Rahman, war es der tödlichste Angriff auf Regierungstruppen in der Region seit fast anderthalb Jahren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.