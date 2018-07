Kiew (AFP) Die Staats- und Regierungschefs von Deutschland, Frankreich, der Ukraine und Russland wollen sich am Montag in einer neuen Telefonkonferenz mit der Sicherheitslage in der Ostukraine befassen. Das teilten der Kreml und der ukrainische Präsident Petro Poroschenko am Freitag mit. Frankreich und Deutschland wollten die Telefonkonferenz zunächst nicht bestätigen - nach Angaben des Elysée-Palastes ist der Termin "nicht sicher".

