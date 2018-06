Wuppertal (AFP) Mehr als zwei Jahre nach dem Verschwinden einer Frau aus Solingen ist ihre Leiche womöglich gefunden worden. Bereits am Mittwochnachmittag entdeckten Ermittler die sterblichen Überreste in einem Waldgebiet bei Kronau in Baden-Württemberg, wie die Polizei in Wuppertal am Freitag mitteilte. Hintergrund der Suche ist demnach die Erklärung eines Angeklagten in einem Prozess zum Mordfall Hanaa S. vor dem Landgericht Wuppertal.

