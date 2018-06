Aachen (SID) - Zwölf deutsche Springreiter gehören am Sonntag zum 40-köpfigen Starterfeld beim Großen Preis von Aachen, Abschluss und Höhepunkt des CHIO. Unter anderem gehen der viermalige Olympiasieger Ludger Beerbaum, Vorjahressieger Philipp Weishaupt sowie die beiden Youngster Maurice Tebbel und Laura Klaphake in den Parcours.

Ihre Gegner auf der ersten Station des Grand Slam, zu dem außer Aachen die Großen Preise in Calgary (September/Rasen), Genf (Dezember/Halle) und 's-Hertogenbosch (März/Halle) gehören, sind namhaft: Der Weltranglistenerste Kent Farrington (USA), die Olympiasieger Steve Guerdat (Schweiz/2012) und Eric Lamaze (Kanada/2008), der Brite Scott Brash, der 2015 als bisher einziger Reiter den damals nur drei Stationen umfassenden Grand Slam gewann, oder die französischen Team-Olympiasieger von Rio, Kevin Staut und Roger-Yves Bost.

Der Große Preis von Aachen beginnt am Sonntag um 13.15 Uhr. Er wird in zwei Umläufen und gegebenenfalls in einem Stechen entschieden.