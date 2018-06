Babenhausen (dpa) - Alleine in einem stark erhitzten Auto in Schwaben hat die Polizei ein zweijähriges Kind vorgefunden. Nach Polizeiangaben bemerkte eine Zeugin das Kleinkind am Nachmittag in dem geparkten Wagen in Babenhausen im Landkreis Unterallgäu, in dem die Feuerwehr später rund 50 Grad Celsius maß. Die Eltern hatten das Kind laut Polizei für längere Zeit alleine gelassen. Als diese zu den Einsatzkräften stießen, konnte das Kind vom Rettungsdienst versorgt werden.

