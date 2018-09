Köln (SID) - RADSPORT: Der vorletzte Tag der Tour de France beginnt und endet für die Fahrer im Stade Vélodrome, dem Fußball-Stadion von Olympique Marseille. Auf der 22,5 km langen Etappe könnten im Einzelzeitfahren die finalen Entscheidungen fallen, dabei wird es aber um Nuancen gehen. Die Strecke ist nicht besonders lang und hat nur einen kleinen Anstieg. Die Zeitabstände werden dementsprechend gering sein.

FUSSBALL: Die dritte Fußball-Bundesliga startet in die neue Spielzeit. Nach dem Auftaktspiel am Freitagabend zwischen dem Karlsruher SC und dem VfL Osnabrück, finden am Samstag sieben Spiele zeitgleich um 14 Uhr statt. Unter anderem gastiert Zweitliga-Absteiger Würzburger Kickers bei Regionalliga-Aufsteiger SV Meppen.

REITEN: Beim CHIO in Aachen steht am Samstag der Geländeritt als Abschluss des Vielseitigkeits-Wettbewerbs an. Deutschland tritt mit drei Olympiastartern von Rio an, darunter der dreimalige Olympiasieger Michael Jung mit Sam und Weltmeisterin Sandra Auffarth mit ihrem Wallach Opgun Louvo.

GOLF: Im englischen Royal Birkdale gehen die Golfprofis auf die dritte Runde der mit 10,25 Millionen US-Dollar dotierten Major-Veranstaltung. Martin Kaymer spielte an den ersten beiden Tagen auf dem Par-70-Kurs jeweils eine 72er-Runde und musste damit am Freitag um den Cut bangen.

SCHWIMMEN: Bei den Weltmeisterschaften in Ungarn werden Medaillen im Synchronschwimmen und Turmspringen vergeben, deutsche Erfolge sind aber nicht zu erwarten: Die deutsche Frauen-Synchronstaffel belegte im Vorkampf Platz 13, Florian Fandler wurde beim Sprung aus zehn Metern Höhe im Vorkampf 23.