Olszyna (SID) - Die Beachvolleyballer Markus Böckermann und Lars Flüggen haben ihren Siegeszug beim Grand-Slam-Turnier im polnischen Olsztyn fortgesetzt und stehen im Finale. Die beiden Hamburger gewannen im Halbfinale gegen das lettische Duo Martins Plavins und Haralds Regza 2:0 (21:14, 21:13) und treffen im Endspiel am Sonntag auf die US-Amerikaner John Hyden und Ryan Doherty.

Für Böckermann/Flüggen hatte bereits der Halbfinal-Einzug das beste Saisonergebnis bedeutet. Im Viertelfinale hatten sie überraschend die Weltranglistenersten Philip Dalhausser und Nicholas Lucena aus den USA 2:1 (14:21, 21:18, 15:11) bezwungen.

Chantal Laboureur und Julia Sude verpassten in Olsztyn das Halbfinale. Das Duo aus Stuttgart und Friedrichshafen verlor in der Runde der letzten Acht gegen die brasilianischen Weltranglistenersten Larissa/Talita mit 0:2 (16:21, 18:21). Vor zwei Wochen hatten Laboureur/Sude die Brasilianerinnen im Finale von Gstaad noch besiegt und ihren zweiten Major-Sieg auf der World-Tour errungen.

Das Grand-Slam-Turnier in Olsztyn gilt als letzter Härtetest vor den Weltmeisterschaften in Wien (28. Juli bis 6. August). Die Olympiasiegerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst (Hamburg) waren nicht am Start.