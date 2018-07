Bad Salzdetfurth (SID) - Mountainbikerin Sabine Spitz (Murg-Niederhof) hat zum insgesamt 19. Mal den deutschen Meistertitel gewonnen. Die 45 Jahre alte Peking-Olympiasiegerin verwies die 20 Jahre jüngere Konkurrentin Helen Grobert (Weilheim) in der olympischen Cross-Country-Disziplin auf Platz zwei und feierte ihren 14. DM-Titel in dieser Disziplin. Bronze ging an die Freiburgerin Adelheid Morath.