Genf (AFP) 75 Jahre nach einem tödlichen Gletscherunfall sind die Leichen eines Schweizer Ehepaars feierlich eingeäschert worden. An der Trauerfeier in der Kirche der Walliser Gemeinde Savièse nahmen am Samstag auch die beiden noch lebenden Töchter von Marcelin Dumoulin und seiner Frau Francine teil. "Das ist der schönste Tag meines Lebens", sagte die jüngere von ihnen, Marceline Udry-Dumoulin, der Schweizer Nachrichtenagentur sda.

