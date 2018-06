Aachen (SID) - Vier deutsche Reiter haben sich für den zweiten Umlauf der besten 18 im Großen Preis von Aachen qualifiziert. Laura Klaphake mit Catch Me If You Can, Andreas Kreuzer mit Calvilot, der dreimalige Weltcupsieger Marcus Ehning mit Pret a Tout und die Team-Olympiadritte Meredith Michaels-Beerbaum mit Daisy sind noch im Wettbewerb.

Nicht mehr dabei sind dagegen unter anderem Maurice Tebbel mit Chacco's Son, Vorjahressieger Philipp Weishaupt mit Convall und der viermalige Olympiasieger Ludger Beerbaum mit Chiara. Es führt nach dem ersten Durchgang der Olympiadritte Eric Lamaze (Kanada) mit Fine Lady.