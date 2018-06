Hamburg (SID) - Bei seinem zwölften und letzten Auftritt am Rothenbaum tritt der gebürtige Hamburger Tommy Haas in der ersten Runde gegen den 24 Jahre alten Argentinier Nicolas Kicker, Nummer 95 der Weltrangliste, an. Dies ergab die Auslosung für das Traditionsturnier in der Hansestadt.

Im Falle eines Sieges träfe der 39-jährige Haas im Achtelfinale auf den an Nummer fünf gesetzten Franzosen Benoit Paire oder Dimitri Tursunow aus Russland.