München (AFP) Die Organisation Reporter ohne Grenzen hat den am Montag in Istanbul beginnenden Prozess gegen Mitarbeiter der Zeitung "Cumhuriyet" als "hanebüchen" bezeichnet. Das Verfahren sei "an Absurdität nicht zu überbieten, denn was all diese Journalisten verbindet ist, dass sie in erster Linie unabhängig berichtet haben", sagte der Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen, Christian Mihr, dem Radiosender Bayern 2.

