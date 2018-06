Bastad (SID) - Tennisprofi Tamara Korpatsch (Hamburg) ist beim WTA-Turnier im schwedischen Bastad in der ersten Runde ausgeschieden. Die 22-Jährige verlor gegen die Italienerin Sara Errani mit 6:7 (11:13), 2:6. Korpatsch war es nach einer zweistündigen Regenpause im zweiten Satz nicht mehr gelungen, das Spiel zu drehen.

Am Dienstag trifft die Hamburgerin Carina Witthöft in der ersten Runde auf Kiki Bertens (Niederlande). Die Nummer 49 der WTA-Weltrangliste, Mona Barthel (Neumünster), startet gegen Johanna Larsson (Schweden) in das mit 250.000 Euro dotierte Sandplatzturnier. Ebenfalls dabei sind Julia Görges (Bad Oldesloe) und Annika Beck (Bonn).