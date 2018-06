Nikosia (AFP) Die zyprische Küstenwache hat am Montag ein Schiff mit 143 Flüchtlingen im Mittelmeer aufgegriffen. Nach offiziellen Angaben befanden sich in dem Schiff offenbar vor allem Flüchtlinge aus Syrien, darunter 31 Frauen und 50 Kinder. Die Flüchtlinge gaben an, an Schlepper für die Überfahrt bis zu 2000 Dollar gezahlt zu haben. Die Flüchtlinge gingen in Paphos an der Westküste Zyperns an Land.

