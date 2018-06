Berlin (SID) - Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat den US-Amerikaner Spencer Butterfield verpflichtet. Der 24 Jahre alte Shooting Guard kommt vom französischen Pokalsieger JSF Nanterre und erhält in der Hauptstadt einen Einjahresvertrag. Zuletzt stand Butterfield in der NBA Summer League für die Utah Jazz auf dem Parkett. In der vergangenen Saison kam er in Frankreich im Schnitt auf 12,1 Punkte und gewann mit Nanterre den international drittklassigen FIBA Europe Cup.