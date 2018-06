München (AFP) Trotz des bevorstehenden EU-Austritt Großbritanniens will BMW das neue vollelektrische Modell seines Mini ab 2019 auf der britischen Insel zusammenbauen. Der Antriebsstrang des Elektro-Mini werde in den Werken Dingolfing und Landshut gefertigt, teilte der Autokonzern am Dienstag in München mit. Im BMW-Werk in Oxford soll der Antriebsstrang dann in das Fahrzeug eingebaut werden.

