Seefeld in Tirol (SID) - Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig hat auch das dritte Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga gewonnen. Gegen den türkischen Erstligisten Konyaspor siegte die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl im österreichischen Seefeld mit 1:0 (1:0).

Vor 1423 Zuschauern erzielte Emil Forsberg das einzige Tor des Spiels bereits in der siebten Minute. Anschließend waren die Leipziger das bessere Team, nutzten ihre Torchancen allerdings nicht. Marcel Sabitzer (linke Wade) und Timo Werner (rechter Oberschenkel) wurden angeschlagen ausgewechselt.

Leipzig waren zuvor gegen den SV Dessau und den ZFC Meuselwitz deutliche Siege gelungen. Am Samstag wartet der FC Sevilla, der in den vergangenen vier Jahren drei Mal die Europa League gewonnen hat.