Neu Delhi (AFP) Der Oberste Gerichtshof in Indien verhandelt über eine mögliche Abtreibung bei einem zehnjährigen Vergewaltigungsopfer. Die Eltern des Mädchens waren vor das höchste Gericht gezogen, nachdem der gewünschte Schwangerschaftsabbruch in niedrigerer Instanz abgelehnt worden war. Das Gericht ordnete die ärztliche Untersuchung der im 26. Monat schwangeren Minderjährigen für Mittwoch an. Abtreibungen sind in Indien nur bis in die 20. Schwangerschaftswoche erlaubt.

