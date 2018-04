Budapest (SID) - Olympiasiegerin Lilly King hat bei der WM in Budapest für den fünften Weltrekord gesorgt. Die US-Amerikanerin gewann das Finale in der Budapester Duna Arena über 100 m Brust in 1:04,13 Minuten und blieb damit um 22 Hundertstelsekunden unter der vier Jahre alten Bestmarke der Litauerin Ruta Meilutyte, die Vierte wurde.