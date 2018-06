Berlin (AFP) Das seit längerem geplante Deutsch-Griechische Jugendwerk nimmt Gestalt an: Bundesfamilienministerin Katarina Barley (SPD) unterzeichnete am Mittwoch in Berlin mit einem Vertreter des griechischen Bildungsministeriums eine Vereinbarung für die Gründung der Organisation im Jahr 2019.

