Luxemburg (AFP) Hersteller von Luxus- und Prestigewaren können ihren Vertragshändlern womöglich generell verbieten, die Produkte auf Internetplattformen wie Ebay oder Amazon zu verkaufen. Solche Auflagen könnten geeignet sein, das "Luxusimage" der Produkte zu wahren, heißt es in den am Mittwoch verlesenen Schlussanträgen des Generalanwalts Nils Wahl am Europäischen Gerichtshof (EuGH). Das Urteil wird in einigen Monaten erwartet. (Az. C-230/16)

