Köln (SID) - SCHWIMMEN: Bei der Schwimm-WM in Budapest liegt die Medaillenhoffnung am Mittwoch bei den deutschen Rekordhaltern Philipp Heintz über 200 m Lagen und Franziska Hentke über 200 m Schmetterling. In der 4x100 m Lagen Mixed-Staffel gehen Lisa Graf, Aliena Schmidtke, Christian vom Lehn und Damian Wierling ins Rennen. Wierling startet ebenfalls über 100 m Freistil.

FECHTEN: Am Abschlusstag der WM in Leipzig ruhen die Hoffnungen ab 8.30 Uhr auf dem Herrenflorett-Team mit dem viermaligen Einzel-Weltmeister Peter Joppich und dem Peking-Olympiasieger Benjamin Kleibrink sowie der Damendegen-Mannschaft ab 10.00 Uhr mit Vize-Europameisterin Alexandra Ndolo.

TENNIS: Beim ATP-Turnier am Hamburger Rothenbaum stehen Routinier Florian Mayer, Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff und Qualifikant Cedrik-Marcel Stebe im Achtelfinale. Yannick Hanfmann spielt im Schweizer Gstaad gegen Feliciano Lopez (Spanien) um den Einzug ins Viertelfinale.