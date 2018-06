Baden-Baden (SID) - DOSB-Präsident Alfons Hörmann wird ab dem 1. Januar 2018 Vorstandsvorsitzender des Bauzulieferers Schröck. Der neue Posten werde den 56-Jährigen jedoch nicht in seiner Tätigkeit beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) einschränken, teilte das Unternehmen aus Baden-Baden mit. Hörmann gehört dem Aufsichtsrat der Firma seit 1998 an und ist seit 2003 dessen Vorsitzender.

"Wie in den vergangenen Jahren werde ich dieses unternehmerische Engagement durch die ehrenamtliche Tätigkeit an der Spitze des DOSB und in anderen Funktionen ergänzen und damit weiterhin vielschichtige gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen", sagte Hörmann, der seit Dezember 2013 Präsident der Dachorganisation des deutschen Sports ist.