Johannesburg (AFP) Die Polizei hat in Südafrika eine Frau mit 20 Kilogramm Rhinozero-Hörnern im Gepäck am Flughafen festgenommen. Gepäckkontrolleure am Flughafen von Johannesburg entdeckten elf Hörner bei der 24-Jährigen, wie die Behörden am Mittwoch mitteilten. Demnach war die Frau, deren Nationalität nicht genannt wurde, von Sambias Hauptstadt Lusaka unterwegs nach Hongkong und musste in Südafrika umsteigen.

