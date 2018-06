Berlin (AFP) Die Deutsche Bahn hat ihren Gewinn im ersten Halbjahr kräftig gesteigert. Zwischen Januar und Juni erwirtschaftete der Konzern 779 Millionen Euro und damit 29,2 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie das Unternehmen am Mittwoch in Berlin mitteilte. Der Umsatz kletterte demnach auf einen neuen Rekord in Höhe von 21,1 Milliarden Euro.

