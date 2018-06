Bamako (AFP) Im Norden Malis ist am Mittwoch ein Hubschrauber der UN-Mission abgestürzt. "Das war ein Unfall", hieß es aus UN-Kreisen in Gao in Nordmali, wo auch die Bundeswehr für die UN-Mission Minusma im Einsatz ist. Es gebe keinen Hinweis, dass auf den Hubschrauber "geschossen" worden sei. Die Bundeswehr wollte sich zunächst nicht zu dem Absturz äußern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.