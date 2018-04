Hildesheim (dpa) - Während des Dauerregens im Harz ist eine 69-jährige Frau in der Nähe eines Flusslaufes verschwunden. Sie wohnt direkt an der Holtemme in Wernigerode in Sachsen-Anhalt. Laut Polizei kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Frau gestern in den stark angestiegenen Fluss gefallen ist. Im Harz wurden zahlreiche Straßen überflutet, Keller liefen voll. Die Feuerwehr in Niedersachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt kämpft auch heute weiter gegen drohende Überschwemmungen. Unter anderem ist ein Wohngebiet in Hildesheim mit 1100 Menschen betroffen - die Evakuierung droht.

