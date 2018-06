Moskau (AFP) Die Angehörigen des schwedischen Diplomaten Raoul Wallenberg, der in der NS-Zeit tausenden ungarischen Juden das Leben rettete, haben auf Zugang zu Archiven des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB geklagt. Die Klage sei am Mittwoch bei Gericht in Moskau eingereicht worden, erklärte der Anwalt der Familie, Iwan Pawlow, am Donnerstag. Die Familie fordere "Zugang zu den Originaldokumenten", die Wallenberg beträfen.

