Singapur (SID) - Weltmeister Miroslav Klose ist bei der Suche des FC Bayern nach einem neuen Sportdirektor offenbar kein Kandidat. Dies legt zumindest eine Aussage von Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge nahe. "Unser Wunsch wäre, dass er regelmäßig diese Art Botschafter wahrnimmt ? wenn er Zeit hat", sagte Rummenigge zum Abschluss der Asientour des deutschen Fußball-Rekordmeisters in Singapur.

Die monatelange Suche nach einem Nachfolger von Matthias Sammer ist laut Präsident Uli Hoeneß bereits abgeschlossen. "Es gibt einen Kandidaten, den wir im Blick haben. Wir haben uns damit viel Zeit gelassen und wir glauben, dass wir das jetzt ganz gut gelöst haben", sagte Hoeneß im SID-Interview am Rande eines SAP-Termins.

Die Entscheidung trifft nun der Aufsichtsrat. Sicher ist, dass der Neue zunächst "Sportdirektor wird", sagte Rummenigge, "und wenn sich derjenige etabliert hat, dass er dann sicherlich auch die Aussicht hat, in das Vorstandsgebäude einzuziehen". Sammer, der im vergangenen Sommer seinen Vertrag aufgelöst hatte, war Sportvorstand gewesen.

Klose, der die Bayern in Asien als Botschafter begleitet und bis zur WM 2018 eigentlich im Trainerteam von Bundestrainer Joachim Löw arbeiten soll, hatte am Mittwoch ein Dementi vermieden. Er wolle sich nicht an den Spekulationen beteiligen. Er könne aber "vieles".

Oliver Kahn sagte den Bayern wie zuvor Philipp Lahm und Max Eberl bereits ab. Auch Mark van Bommel soll laut seines Schwiegervaters Bert van Marwijk nicht infrage kommen. Genannt wurde neben Klose zudem noch Thomas Linke, der zuletzt in Ingolstadt sein Amt niedergelegt hatte. Der frühere Bayern-Profi wollte aber eigentlich eine Pause einlegen.

Der künftige Sportdirektor der Bayern soll, so Hoeneß, auch "ein Bindeglied zwischen Mannschaft und Vorstand sein, da haben wir eindeutig ein Defizit".