München (dpa) - Die Bundesanwaltschaft will heute ihr Plädoyer im NSU-Prozess am dritten Tag fortsetzen. Das Gericht hofft, dass die Hauptankläger ihren Schlussvortrag bis zu den Ferien beenden. Letzter Verhandlungstag vor der Sommerpause ist Dienstag. Mit dem Beginn der Plädoyers war die Schlussphase des Mammutverfahrens eingeleitet worden, das 2013 begonnen hatte. Mit einem Urteil wird erst in einigen Monaten gerechnet. Der Vorwurf gegen Zschäpe lautet Mittäterschaft an allen NSU-Verbrechen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.