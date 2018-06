Freiburg (AFP) In Teningen in Baden-Württemberg hat ein 52-Jähriger Mann eine Frau und ein vierjähriges Kind erstochen. Die alarmierten Beamten fanden am Freitagmorgen die schwer verletzte 39-jährige Frau und das ebenfalls schwer verletzte Kind, wie die Polizei in Freiburg mitteilte. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen starben beide kurz darauf in einer Klinik.

