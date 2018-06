Hamburg (AFP) Die Hamburger Polizei hat neue Informationen zu dem Messerstecher von Barmbek bekannt gegeben: Bei dem Tatverdächtigen handele es sich um einen 26-Jährigen, der in den Vereinigten Arabischen Emiraten geboren worden sei, teilte die Polizei am Freitagabend mit. Ob seine Tat, bei der ein 50-jähriger Mann getötet wurde, einen terroristischen Hintergrund hat, sei bislang noch unklar, sagte eine Sprecherin. Auch in diese Richtung werde ermittelt. Der Staatsschutz sei eingeschaltet.

