Istanbul (dpa) - Im Prozess gegen Mitarbeiter der regierungskritischen türkischen Zeitung "Cumhuriyet" müssen die vier wichtigsten Angeklagten in Untersuchungshaft bleiben. Das Gericht in Istanbul folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft, Chefredakteur Murat Sabuncu, Herausgeber Akin Atalay, den Investigativjournalisten Ahmet Sik und den Kolumnisten Kadri Gürsel nicht freizulassen. "Cumhuriyet" und die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichteten, sieben weitere inhaftierte Mitarbeiter der Zeitung werden bis zu einem Urteil in dem Prozess auf freien Fuß gesetzt.

