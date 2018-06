Washington (AFP) Nordkorea hat nach US-Angaben zum zweiten Mal innerhalb eines Monats eine Interkontinentalrakete abgefeuert. Die Rakete sei etwa tausend Kilometer weit geflogen und in das Japanische Meer gestürzt, teilte das Pentagon am Freitag mit. Die internationale Gemeinschaft hatte den neuen Raketentest bereits seit Tagen erwartet. An Nordkoreas Raketentestgelände waren verstärkte Aktivitäten beobachtet worden.

