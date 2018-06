Frankfurt/Main (AFP) Der Chef des britischen Satellitenbetreibers Inmarsat rechnet schon bald mit einem Durchbruch für schnelle Internetverbindungen an Bord von Flugzeugen in Europa. "Dieses Jahr ist der letzte Sommer, in dem Reisende ohne Internet an Bord in den Urlaub fliegen", sagte der Vorstandsvorsitzende Rupert Pearce der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" vom Freitag.

