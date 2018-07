Budapest (SID) - Niki Lauda (68) sieht Mercedes ganz unabhängig von der Entscheidung für die Formel E auch weiterhin als festen Bestandteil der Formel 1. "Die Formel 1 ist der Rennsport von Mercedes", sagte der Aufsichtsratschef des Werksteams im Rahmen des Großen Preises von Ungarn bei RTL: "Das ist überhaupt kein Thema, die Formel 1 zu verlassen."

Zuletzt hatte Mercedes angekündigt, zum Ende der Saison 2018 das Engagement in der Tourenwagenserie DTM zu beenden und anschließend in der Elektrorennserie Formel E zu starten. "Wir mussten an die Zukunft denken. Wo geht die Straße auch hin?", erklärte Lauda. Zudem werde die Formel E "bis 2019 attraktiver sein" als zum jetzigen Zeitpunkt: "Noch wechseln die ja die Batterie."

Auch aus Sicht von Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff steht die Formel E noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung. "Die Technologie ist noch sehr unausgereift, und auch die Rennserie ist noch sehr unausgereift", sagte der Österreicher: "Aber Elektrifizierung ist in vollem Gange. Ich wäre nicht überrascht, wenn die Formel E in drei, vier oder fünf Jahren etwas völlig anderes ist und auch einen völlig anderen sportlichen Wert hat. Vielleicht reden wir in fünf Jahren ausführlich und in großer Runde über jedes Formel-E-Rennen."

An diesem Wochenende wird die dritte Saison der Elektro-WM in Montréal abgeschlossen. Momentan müssen die Piloten bei der Hälfte des Rennens das Auto wechseln, ab der fünften Saison (2018/2019) sollen neue Batterien die Boliden über die komplette Renndistanz versorgen.