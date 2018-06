Algier (SID) - Aus der Traum von der Goldmedaille: Die deutschen Handballer haben bei der U21-WM in Algerien den Einzug ins Endspiel verpasst. Im Halbfinale in Algier unterlag die Mannschaft von Trainer Erik Wudtke am Samstagabend Spanien mit 21:26 (11:12).

Am Sonntag (16.30 Uhr) kämpft die Junioren-Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) gegen Frankreich um Bronze. Spanien spielt derweil im Finale (19.00 Uhr) gegen Dänemark um den Titel.