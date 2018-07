Nairobi (AFP) Kurz vor der Wahl in Kenia haben unbekannte Bewaffnete das Haus von Vizepräsident William Ruto angegriffen. Die Männer hätten das Feuer eröffnet und einen Wachmann schwer verletzt, hieß es am Samstag aus Sicherheitskreisen. Der Vizepräsident, der sich derzeit an der Seite von Staatschef Uhuru Kenyatta um die Wiederwahl bewirbt, habe das Haus kurz vor dem Angriff verlassen. Die Hintergründe der Tat seien unklar.

