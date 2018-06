Donostia-San Sebastián (SID) - Der polnische Radprofi Michal Kwiatkowski hat das prestigeträchtige Eintagesrennen Clásica San Sebastián gewonnen und damit eine Woche nach dem Ende der Tour de France die Erfolgsserie der Sky-Mannschaft fortgesetzt. Der Team-Kollege von Tour-Sieger Christopher Froome setzte sich nach 231 km durch die Hügel des Baskenlandes vor dem Franzosen Tony Gallopin (Lotto-Soudal) und Vorjahressieger Bauke Mollema (Niederlande/Trek-Segafredo) durch.

Ex-Weltmeister Kwiatkowski hatte in San Sebastían an der Atlantikküste im Sprint einer Fünfer-Gruppe die besten Beine. Platz vier ging an Giro-Sieger Tom Dumoulin (Niederlande) vom deutschen Team Sunweb, Fünfter wurde Froomes Edelhelfer Mikel Landa (Spanien). Froome selbst war nach seinem vierten Triumph bei der Frankreich-Rundfahrt nicht am Start.

Die fünf deutschen Starter um Rundfahrt-Hoffnung Emanuel Buchmann (Ravensburg/Bora-hansgrohe) hatten nichts mit dem Ausgang des Rennes zu tun. Einziger deutscher Sieger der seit 1981 ausgetragenen Clásica war Udo Bölts im Jahr 1996.