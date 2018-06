Hannover (dpa) - Nach leicht fallenden Wasserständen der Flüsse in den meisten niedersächsischen Hochwassergebieten hoffen Betroffene auf Entspannung. Die Behörden beobachten die Lage allerdings weiter besorgt. Er würde eher von einer stagnierenden Tendenz sprechen, sagte Achim Stolz vom Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz. In Braunschweig wie Hannover sei der Höhepunkt der Welle erreicht, jetzt rolle sie auf Neustadt und Schwarmstedt zu. In den bisher betroffenen Gebieten sinken die Wasserstände, dürften aber auf einem hohen Niveau verharren und nur langsam weiter fallen.

