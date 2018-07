Berlin (dpa) - In der Dieselkrise der deutschen Autoindustrie hat Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt an die, so wörtlich, "verdammte Verantwortung" der Hersteller appelliert, "das Vertrauen wiederherzustellen und die begangenen Fehler zu beheben". Die Branche habe sich angesichts "in richtig schweres Fahrwasser" gebracht, sagte er der "Bild am Sonntag". Mit Blick auf das für Mittwoch geplante Treffen der Autoindustrie und der Politik bekräftigte Dobrindt die Erwartung, "dass die Fahrzeuge schnellstens auf Kosten der Hersteller optimiert werden".

