Lille (AFP) In einem Lastwagen in Frankreich sind 26 Flüchtlinge gefunden worden, darunter auch ein Kleinkind. Die Menschen waren im Laderaum eines Kühltransporters eingepfercht, der auf einem Fährterminal bei Dünkirchen abgestellt war, die die Rettungskräfte am Samstag mitteilten. Der Zweijährige, dessen aus dem Iran stammende Mutter ebenfalls unter den Flüchtlingen in dem Lkw war, wurden mit Anzeichen einer leichten Unterkühlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Migranten wollten den Angaben zufolge nach Großbritannien.

